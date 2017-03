De leidende Dow-Jonesindex stond 0,3 procent lager op 20.542 punten. De bredere S&P 500-index zakte 0,2 procent tot 2339 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq daarentegen steeg 0,1 procent in en kwam uit op 5832 punten.

Het sneuvelen van de zorgwet Donald Trump, vrijdag vlak voor het scheiden van de markt, heeft bij beleggers twijfel gezaaid over de haalbaarheid van de economische plannen van de president. Die zorgen leken ook maandag nog de overhand te hebben op Wall Street.

Chevron

De chemieconcerns DuPunt en Dow Chemical staan in de belangstelling. Zij hebben groen licht gekregen van de Europese Commissie voor hun beoogde fusie, mits sommige onderdelen worden verkocht. Dow werd 1,3 procent meer waard, DuPont kreeg er 1,4 procent bij en was daarmee de sterkste stijger in de Dow.

Oliemaatschappij Chevron stond onderaan bij de hoofdfondsen met een verlies van 1,7 procent. Telecombedrijf Verizon deed het met een min van 1,4 procent niet veel beter. De bank Goldman Sachs leverde 1,2 procent in.

Internetwinkel Amazon krijgt naar verluidt concurrentie bij de overname van zijn Arabische branchegenoot Souq.com. Ook Emaar Malls uit Dubai zou zijn oog op dat bedrijf hebben laten vallen. Eerder bereikten Amazon en Souq.com een principeakkoord over een overname. Het aandeel noteerde vrijwel vlak.