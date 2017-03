premium

Gestegen vertrouwen helpt Wall Street vooruit

17 min geleden

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zijn dinsdag hoger gesloten. Beleggers reageerden vooral positief op een veel beter dan verwacht cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Volgens marktonderzoeker Conference Board heeft het sentiment van consumenten deze maand het hoogste niveau in zestien jaar bereikt.