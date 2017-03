premium

Gemengd beeld op kalm Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lieten woensdag een wisselend beeld zien. Beleggers deden rustig aan na de winsten van een dag eerder. Toen kreeg het beurssentiment een impuls van positieve cijfers over het consumentenvertrouwen. Beleggers op Wall Street keken met een schuin oog naar de Britse regering, die eerder op de dag officieel het EU-lidmaatschap opzegde.