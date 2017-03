premium

Kleine winsten op Wall Street

23 min geleden

NEW YORK (AFN) - De effectenbeurzen in New York staan donderdag licht in de plus. Beleggers verwerkten wat cijfers over de Amerikaanse economie en de arbeidsmarkt. Bij de bedrijven was oliebedrijf ConocoPhilips een opvallende stijger. Verder deden financiële aandelen het goed.