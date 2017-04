premium

Kalm Wall Street kleurt lichtgroen

27 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine winsten gesloten. Positieve geluiden over de arbeidsmarkt en de hogere olieprijzen stuwden het sentiment. Verder zijn de markten in afwachting van de uitkomsten van de ontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping. Trump uitte eerder nog felle kritiek op onder meer het Chinese valutabeleid.