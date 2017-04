premium

Wall Street gaat vlak het weekend in

31 min geleden

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zijn vrijdag nagenoeg vlak gesloten. Beleggers op Wall Street leken niet echt onder de indruk van het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat wat tegenviel. Verder zorgden onder meer een raketaanval van de VS in Syrië en een vermeende terreurdaad in Stockholm voor wat onzekerheid in de markt.