premium

Kleine minnen op Wall Street

40 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn de handelssessie woensdag met kleine verliezen aangevangen. Het kwartaalcijferseizoen staat voor de deur. Delta Air Lines gaf midweeks als een van de eerste grote bedrijven een kijkje in de boeken. Donderdag volgen onder meer de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase en Citigroup.