Tegenvallende cijfers drukken Dow

1 uur geleden DFT

Op Wall Street is de Dow Jones-index dinsdag 0,6% lager gesloten. Beleggers kregen een reeks kwartaalcijfers te verwerken, waarvan een aantal flink tegenviel. Van het economische front kwam weer positief nieuws. De industriële productie in de VS is in maart met 0,5% gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat was licht beter dan verwacht.