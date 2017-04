Wall Street omhoog op drukke beursdag

De Dow-Jonesindex noteerde in de tussentijdse handel 0,8 procent in de plus op 20.574 punten. De brede S&P 500 klom 0,7 procent tot 2355 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,9 procent tot 5913 punten.

Internetbedrijf eBay sloot het eerste kwartaal van het jaar af met een lagere winst op een stabiele omzet. Beleggers hadden duidelijk op meer gerekend en het aandeel eBay verloor 3,1 procent. Qualcomm daalde 0,6 procent door onzekerheid over de vooruitzichten van de chipproducent.

Aanwas

Verizon (min 0,9 procent) zette afgelopen kwartaal een vijfde minder winst in de boeken. Veel mobiele abonnees keerden de telecomgigant de rug toe, waar juist werd gerekend op een aanwas van nieuwe klanten. Creditcardmaatschappij American Express zag haar omzet en winst dalen, maar presteerde wel beter dan verwacht en het aandeel klom 5,2 procent.

Sportschoenenwinkelketen Foot Locker kon ook op aandacht rekenen. Het bedrijf gaf een winstwaarschuwing, maar kwam wel met meevallende verkoopcijfers over maart en april. Dat werd door beleggers beloond met een koersstijging van ruim 5 procent. Philip Morris verkocht ruim een tiende minder sigaretten. Het tabaksbedrijf zei dat deze daling maar deels werd gecompenseerd door hogere prijzen. Het aandeel leverde 4,5 procent in.

PPG

Ook verfconcern PPG Industries kwam met resultaten. De omzet en winst van de belager van het Nederlandse AkzoNobel vielen hoger uit dan een jaar eerder. PPG steeg daarop 0,9 procent. Branchegenoot Sherwin-Williams wist met zijn winstcijfers de verwachtingen van analisten te overtreffen en ging 3,8 procent vooruit.

Er waren ook wat cijfers over de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS en de industrie rond Philadelphia. Onderzoeksbureau Conference Board meldde dat de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie in maart zijn verbeterd.

De euro was 1,0737 dollar waard, tegen 1,0767 dollar bij het Europese slot. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 50,28 dollar. Brentolie steeg licht tot 52,89 dollar per vat.