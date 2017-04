Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Wall Street opent hoger na cijferregen

27 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend. Beleggers verwerken een grote stroom bedrijfsresultaten van onder meer eBay, Verizon Communications, Qualcomm en American Express.