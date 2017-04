Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Wall Street voorzichtig van start

34 min geleden

NEW YORK (AFN) - De effectenbeurzen in New York zijn vrijdag zonder grote uitslagen aan de laatste handelsdag van de week begonnen. Beleggers verwerken opnieuw een reeks bedrijfsresultaten, onder meer van General Electric (GE), Honeywell, Schlumberger en Mattel.