premium

Wall Street ook opgelucht over Franse uitslag

23 min geleden

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zijn maandag stevig in de plus gesloten. Op Wall Street is net als in Europa opgelucht gereageerd op de uitslag van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Amerikaanse beleggers kregen verder weer een voorraad bedrijfsresultaten te verwerken.