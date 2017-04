Wall Street kleurt lichtrood na cijferregen

De Dow-Jonesindex eindigde de sessie met een verlies van 0,1 procent op 20.975,09 punten. De brede S&P 500 eindigde ook 0,1 procent lager op 2387,45 punten en technologiegraadmeter Nasdaq eindigde vlak op 6025,23 punten.

Opvallend was de koersval van US Steel dat meer dan een kwart aan beurswaarde verloor. Het staalbedrijf kwam met sombere prognoses voor de komende tijd. Voor meerdere analisten was dat reden het advies op US Steel te verlagen.

Twitter

Twitter was een opvallende stijger met een winst van bijna 8 procent. Het techbedrijf meldde een sterker dan verwachte aanwas van zijn maandelijks actieve gebruikers. Door dalende advertentie-inkomsten zakte de omzet ten opzichte van een jaar eerder, maar die krimp was minder sterk dan door analisten werd gevreesd.

Was- en verzorgingsmiddelenreus Procter & Gamble verloor 2,5 procent, nadat het met een voor analisten teleurstellende lichte omzetdaling in de eerste drie maanden van 2017 kwam. Frisdrank- en snackproducent Pepsico (min 0,7 procent), Burger King-moeder Restaurant Brands International (min 3,1 procent) en vliegtuigbouwer Boeing (min 1 procent) wisten met hun resultaten evenmin te overtuigen.

Fiat

Autobedrijf Fiat Chrysler deed dat wel en werd door beleggers beloond met een koerswinst van 10,5 procent. Het concern wist zijn omzet en winst vorig kwartaal te verhogen, op een stabiele verkoop. Industrieconcern United Technologies, maker van onder meer vliegtuigmotoren, liften, airconditioners en brandbeveiligingssystemen haalde betere resultaten dan een jaar eerder en won 1,1 procent aan beurswaarde.

Defensieconcern Northrop Grumman noteerde vlak terwijl branchegenoot General Dynamics na de publicatie van de cijfers 0,8 procent won. Chocoladefabrikant Hershey verloor 0,9 procent en telecomconcern AT&T won 1,3 procent.

De euro werd voor 1,0908 dollar verhandeld, tegen 1,0867 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 49,27 dollar. Brent werd 1,1 procent goedkoper op 51,52 dollar per vat.