Wall Street opent vlak na cijferregen

13 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag nagenoeg vlak aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers reageerden op een grote stroom aan bedrijfsresultaten. Verder wordt gewacht op de presentatie van de belastingplannen van president Donald Trump. Hij kondigde eind vorige week aan daarover woensdag tekst en uitleg te geven.