premium

Kleine verliezen op Wall Street

49 min geleden

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York stonden vrijdag overwegend licht in het rood. Wall Street kreeg onder meer een tegenvallend groeicijfer van de Amerikaanse economie te verwerken. Beleggers handelden verder voorzichtig vanwege de strubbelingen van de Amerikaanse regering bij onderhandelingen over een nieuwe begroting.