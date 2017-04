Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Wall Street begint handelsdag nagenoeg vlak

27 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag zonder grote uitslagen aan de handelsdag begonnen. Beleggers op Wall Street verwerken een eerste raming voor de economische groei van de Amerikaanse economie. Verder kwam een lange reeks bedrijven met resultaten, waaronder General Motors (GM), Microsoft, Amazon.com en Google-moederbedrijf Alphabet.