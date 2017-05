premium

Wall Street sluit dicht bij huis

53 min geleden

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zijn donderdag zonder grote uitslagen gesloten. De oliesector stond flink onder druk door de fors lagere olieprijzen. Zorggerelateerde fondsen op Wall Street waren daarentegen wat meer in trek, nadat de overheid in Washington een belangrijke stap zette richting het vervangen van 'Obamacare'.