Kleine verliezen op Wall Street

44 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen aan de nieuwe handelsweek begonnen. Net als in Europa verwerkten beleggers op Wall Street de overwinning van Emmanuel Macron bij de Franse presidentsverkiezing, die overigens al was ingeprijsd in de markt.