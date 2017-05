Nasdaq wint op weifelend Wall Street

De Dow-Jonesindex van dertig hoofdfondsen sloot met een verlies van 0,2 procent op 20.975,78 punten. De brede S&P 500 leverde 0,1 procent in bij 2396,92 punten. De Nasdaq klom 0,3 procent naar 6120,59 punten. De door technologiefondsen gedomineerde index won dit jaar al bijna 14 procent, twee keer meer dan de andere twee hoofdgraadmeters van Wall Street.

Apple hoorde zoals vaker dit jaar bij de winnaars. Ditmaal met een winst van 0,6 procent, die de waarde van 's werelds meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf opjoeg tot ruim 800 miljard dollar. 2017 leverde de iPhone-maker al een koerswinst van 33 procent op.

Nike

De Dow Jones werd aangevoerd door Nike (plus 1,1 procent) en Wal-Mart (plus 0,8 procent). Ook Walt Disney (plus 0,6 procent) was in trek, vooruitlopend op de kwartaalcijfers die het entertainmentbedrijf nabeurs publiceert.

Oliebedrijf Chevron sloot de rij van dertig hoofdfondsen met een verlies van 1,5 procent, terwijl de olieprijs daalde. Amerikaanse olie werd 1,2 procent goedkoper bij 45,87 dollar per vat.

Allergan

Buiten de hoofdindex kreeg farmaceut Valeant er 24 procent bij, vooral dankzij een verhoging van de winstprognose voor heel 2017. Ook Botox-producent Allergan schroefde zijn verwachtingen voor 2017 op. Beleggers zetten het aandeel ondanks die zonnigere prognoses ruim 1 procent in de min.

Online meubelverkoper Wayfair hoorde bij de grotere winnaars op Wall Street. Het bedrijf zag zijn beurskoers met ruim een vijfde oplopen na beter dan verwachte kwartaalresultaten.

Euro

Autoverhuurder Hertz leverde daarentegen 14 procent in, door tegenvallers in het afgelopen kwartaal. Daarin liep het verlies van het wereldwijd actieve bedrijf veel sterker op dan verwacht.

Spirit Airlines verloor 2,3 procent na berichten over de chaos die maandag ontstond op het vliegveld van Fort Lauderdale, nadat de luchtvaartmaatschappij vluchten had geschrapt vanwege een geschil met zijn piloten. De politie moest daarbij ingrijpen om personeel van Spirit te beschermen tegen boze passagiers.

De euro werd voor 1,0875 dollar verhandeld, tegen 1,0880 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.