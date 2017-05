'Licht hogere opening op Wall Street'

Valeant lijkt een fors hogere opening te krijgen vooral dankzij een verhoging van de winstprognose voor heel 2017. Ook Botox-producent Allergan schroefde zijn verwachtingen voor 2017 naar boven op.

De winst van Office Depot was beter dan verwacht, maar de omzet viel analisten tegen. Marriott staat in de plus voorbeurs dankzij beter dan verwachte kwartaalprestaties.

Hertz

Autoverhuurder Hertz gaat waarschijnlijk diep in het rood beginnen. Hertz zag het kwartaalverlies oplopen. Andere bedrijven die de boeken openden, waren de uitbater van zeezoogdierparken SeaWorld Entertainment en mediaconcern Discovery Communications. Nabeurs komen onder andere Walt Disney en News Corp met resultaten over de eerste drie maanden van dit jaar.

Verder geven verschillende bestuurders van de Federal Reserve speeches. Mogelijk kan daaruit iets worden opgemaakt over het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. De markt denkt over het algemeen dat de Fed volgende maand met een renteverhoging zal komen.

Dow Jones

De macro-economische agenda is niet bijster goed gevuld. Er zijn cijfers over het vertrouwen van kleine ondernemers in de VS en er komen gegevens over de Amerikaanse groothandelsvoorraden.

De Amerikaanse effectenbeurzen eindigden maandag nagenoeg onveranderd. De Dow-Jonesindex eindigde een tikje hoger op 21.012,08 punten. De breed samengestelde S&P 500 bleef stabiel op 2399,38 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging een fractie omhoog tot 6102,66 punten.