Kleine uitslagen bij opening Wall Street

7 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag overwegend met kleine minnen aan de laatste sessie van de week begonnen. Beleggers verwerken onder meer licht tegenvallende cijfers over de inflatie en de winkelverkopen in de Verenigde Staten. Na de openingsbel volgen nog nieuwe gegevens over de bedrijfsvoorraden en het consumentenvertrouwen.