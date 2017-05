'Wall Street maakt zich op voor rustig dagje'

Mogelijk kunnen enkele macro-economische cijfers voor wat beweging zorgen. Voorbeurs kwamen cijfers over de Amerikaanse economische groei en de orders voor duurzame goederen naar buiten. Kort na aanvang van de handel komt daar nog een cijfer over het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan bij.

Bij de bedrijven wordt onder meer gekeken naar UPS. De pakketbezorger kreeg een fikse boete in de staat New York, omdat het niet genoeg zou hebben gedaan om de illegale invoer van sigaretten tegen te gaan. UPS gaat in beroep tegen de beslissing van de rechter.

Nutanix

Verder maakt clouddienstverlener Nutanix zich op voor een koerssprongetje na een meevallend verlies in het vierde kwartaal. Het bedrijf Deckers Outdoor was donderdagavond nabeurs ook al in trek, nadat de fabrikant van Uggs een onverwachte kwartaalwinst presenteerde.

Het aandeel van gameswinkelketen GameStop gaat wellicht omlaag. De retailer kwamen met beter dan verwachte kwartaalresultaten maar liet zijn verwachtingen voor het hele jaar ongewijzigd. Budgetwinkelketen Big Lots stelde zijn verwachtingen wél naar boven bij en kan zich opmaken voor een positieve reactie van beleggers.

Olie

De beursgraadmeters in New York sloten donderdag opnieuw met winsten, ondanks de tegenwind voor oliegerelateerde fondsen door een lagere olieprijs. De leidende Dow-Jonesindex eindigde de sessie met een winst van 0,3 procent op 21.082,95 punten. De bredere S&P 500 sloot 0,4 procent hoger op 2415,07 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,7 procent bij en eindigde op 6205,26 punten.

De olieprijzen gingen na de tik van een dag eerder vrijdag juist omhoog. De prijs van een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 48,57 dollar en Brent werd ook 0,7 procent minder duur op 51,11 dollar per vat.