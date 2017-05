premium

Rustig begin handelsdag Wall Street

41 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag vlak aan de handel begonnen. Beleggers doen het rustig aan in afwachting van het rapport van de Federal Reserve over de staat van de Amerikaanse economie. Mogelijk kan daaruit iets worden afgeleid over wat de Fed gaat doen met zijn rentebeleid. Op de agenda staan verder cijfers over de woningmarkt.