'Licht hogere opening op Wall Street'

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is afgelopen maand langzamer gegroeid, zo blijkt. Afgezien van de landbouwsector kwamen er in mei 138.000 banen bij, na een naar beneden bijgestelde aanwas van 174.000 arbeidsplaatsen een maand eerder. De banengroei is lager dan voorzien. De werkloosheid in 's werelds grootste economie daalde verder licht, waar marktkenners op een stabilisering hadden gerekend.

Aan het bedrijvenfront is er onder meer aandacht voor Lululemon Athletica. De Canadese maker van yogakleding ging voorbeurs sterk omhoog vanwege een positief ontvangen kwartaalbericht. RH gaat waarschijnlijk juist hard omlaag na opening. De retailer heeft zijn financiële prognoses naar beneden bijgesteld. Ook vastgoedonderneming Hovnanian Enterprises gaf nog een kijkje in de boeken.

Qualcomm

Qualcomm staat eveneens in de belangstelling. Het onderzoek van de Europese toezichthouder naar de overname van het Nederlandse chipbedrijf NXP door Qualcomm gaat mogelijk langer duren. Qualcomm had tot 1 juni de tijd om voorstellen te doen om mogelijke concurrentiebezwaren te ondervangen, maar heeft die deadline laten verlopen.

De olieprijzen lieten verder een daling zien. Die terugval hangt samen met de aankondiging van president Donald Trump dat de Verenigde Staten uit het klimaatverdrag van Parijs stappen. Sommige analisten denken dat die stap zal leiden tot een verhoging van de Amerikaanse olieproductie.

Dow Jones

Donderdag eindigde de Dow-Jonesindex met een plus van 0,7 procent op 21.144,18 punten. Dat is een kleine dertig punten boven het vorige slotrecord van 1 maart. De bredere S&P steeg verder 0,8 procent naar eveneens een nieuw record van 2430,06 punten. Ook de technologiegraadmeter Nasdaq eindigde op de hoogste slotstand ooit: 6246,83 punten, een winst van 0,8 procent.