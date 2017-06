premium

Wall Street zakt verder weg van recordstanden

4 min geleden

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenmarkten zijn dinsdag met verlies geopend. Het ontbreekt aan nieuws om de handel een verdere impuls te geven. Ook zijn beleggers terughoudend in aanloop naar drie belangrijke agendapunten later in de week: de Britse verkiezingen, het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en een optreden van de ontslagen FBI-directeur James Comey in het Congres.