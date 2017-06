Techfondsen in uitverkoop

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent hoger op 21.268 punten. De brede S&P 500 ging 0,1 procent omhoog, tot 2435 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1 procent tot 6255 punten.

Bankaandelen vielen in de smaak. Dow-fonds Goldman Sachs won bijna 2 procent. Branchegenoten JPMorgan Chase en Bank of America noteerden tot 2,8 procent in de plus. Daartegenover deden techfondsen het een stuk minder goed. Zo verloor Apple bijna 3 procent en speelde Microsoft 2,6 procent kwijt.

Chipmakers

Verder wisten onder meer chipmakers NXP en Qualcomm de aandacht op zich gericht. Laatstgenoemde wil zijn Nederlandse branchegenoot overnemen, maar de Europese Commissie is een diepgaand onderzoek begonnen naar op handen zijnde deal, Die leidt volgens Brussel mogelijk tot hogere prijzen, minder keuze en minder innovatie in de halfgeleiderindustrie. NXP noteerde 0,3 procent in de min. Qualcomm verloor 1,1 procent.

Aandelen in de farmaceut Endo International duikelden 13,6 procent. De Amerikaanse Food & Drug Administration heeft het bedrijf gevraagd om zijn opiumgebaseerde pijnstiller Opana ER niet langer te verkopen vanwege angst voor verslaving.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson stond 0,7 procent in de plus. De farmaceut heeft van de Europese Commissie groen licht gekregen voor de miljardenovername van het Zwitserse Actelion.

Amerikaanse beleggers kijken verder vooral uit naar volgende week woensdag. Dan komt de Federal Reserve met een rentebesluit. De algemene verwachting op de markten is dat de rente zal worden verhoogd.

De euro was 1,1201 dollar waard, tegen 1,1186 dollar bij het Europese slot . De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 45,91 dollar. Een vat Brent werd 0,7 procent duurder, op 48,21 dollar.