premium

Techfondsen onderuit op Wall Street

30 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lieten bij de slotbel op vrijdag een wisselend beeld zien. Vooral het stevige verlies van technologiefondsen was opvallend. De daling kwam onder meer doordat analisten van Goldman Sachs waarschuwden voor de lage mate van volatiliteit bij fondsen als Facebook, Amazon, Microsoft en Google-moeder Alphabet.