'Wall Street opent vlak na Britse verkiezingen'

De Britse banken met een notering in de Verenigde Staten duiken in de handel voorbeurs omlaag. Royal Bank of Scotland en Barclays houden daarmee gelijke tred met hun beurskoers in Londen.

Aandelen in de farmaceut Endo International duikelden omlaag nadat de Amerikaanse Food & Drug Administration het bedrijf vroeg om zijn opiumgebaseerde pijnstiller Opana ER niet langer te verkopen vanwege angst voor verslaving. Voorbeurs kostte dat het bedrijf al meer dan 10 procent van zijn waarde.

Nvidia

Aandelen Nvidia staan hoger nadat Citi het prijsdoel van de chipmaker omhoog bijstelde. Ook branchegenoot AMD staat in de plus.

Johnson & Johnson kreeg vrijdag van de Europese Commissie het groene licht voor de overname van de Zwitserse farmaceut Actelion. De twee bedrijven kwamen begin dit jaar een overnameprijs van 30 miljard dollar overeen.

Woensdag

Beleggers in New York kijken verder vooral uit naar volgende week woensdag. Dan komt de Federal Reserve met een rentebesluit. De algemene verwachting op de markten is dat de rente zal worden verhoogd.

De Dow-Jonesindex sloot donderdag een fractie hoger op 21.182,53 punten. De brede S&P 500 ging vrijwel vlak de handel uit op 2433,79 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,4 procent aan tot 6321,77 punten.