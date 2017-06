Lagere koersen op Wall Street

Technologiegraadmeter Nasdaq stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,8 procent lager op 6158 punten. De leidende Dow-Jonesindex stond 0,3 procent in de min op 21.205 punten en de brede S&P 500 ging eveneens 0,3 procent naar beneden, naar 2424 punten.

Zwaargewicht Apple speelde 3,3 procent aan beurswaarde kwijt. Het was bij het techconcern al het tweede rapport in korte tijd waaruit bleek dat de rek er voor het aandeel voorlopig uit lijkt te zijn omdat de onthulling van een nieuwe iPhone al is ingeprijsd. Bij Adobe was sprake van een koersdaling van bijna 1 procent.

Te positief

Volgens kenners zijn de waarderingen van veel van de technologiebedrijven te positief. Vrijdag zorgde een negatief rapport over de sector er al voor dat investeerders hun winsten namen. Het negatieve sentiment kreeg ook maandag de overhand. Zo zakte Facebook nog eens 1,4 procent, Amazon ging 1,1 procent omlaag en Microsoft noteerde ook een min van 1,1 procent.

Verder viel de koerssprong van General Electric (GE) van bijna 4 procent op. John Flannery neemt per 1 augustus de dagelijkse leiding over het Amerikaanse industrieconcern over van Jeff Immelt, die met pensioen gaat.

Coherus BioSciences

Coherus BioSciences verloor bijna 30 procent aan beurswaarde. De farmaceut kreeg geen goedkeuring van toezichthouder FDA voor een middel tegen ontstekingen bij kankerpatiënten.

Verder vielen de winsten op van oliereuzen als Chevron (plus 1,1 procent) en ExxonMobil (plus 1 procent). De energieconcerns werden daarbij geholpen door de stijgende olieprijzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,9 procent tot 46,25 dollar. Voor een vat Brentolie moest 0,7 procent meer worden betaald op 48,48 dollar.

De euro was tussentijds 1,1202 dollar waard, tegen 1,1201 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.