premium

Ook Wall Street op winst

18 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden maandag halverwege de sessie eensgezind op winst. Daarmee volgde Wall Street het voorbeeld van beurzen in Europa en Azië. Vooral de winsten van grote technologiefondsen gaven de Amerikaanse graadmeters een zetje in de goede richting. Die aandelen gingen de afgelopen tijd juist flink omlaag door zorgen over hun waardering.