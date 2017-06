Techfondsen helpen Wall Street vooruit

De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk met een winst van 0,7 procent op 21.528,99 punten. De brede S&P 500 won 0,8 procent tot 2453,46 punten en technologiebeurs Nasdaq dikte 1,4 procent aan tot 6229,01 punten.

Technologiefondsen als Apple, Microsoft, Alphabet en Netflix wonnen tot 2,9 procent. Sommige analisten menen dat de sector de afgelopen tijd te hard is gestraft en dat de verwachtingen voor bijvoorbeeld winsten en groei voor de sector onverminderd gezond zijn. Toch blijft voorzichtigheid troef. Analisten van Morgan Stanley zullen bijvoorbeeld niet verbaasd zijn als de Nasdaq op korte termijn weer circa 5 procent zal inleveren.

Retailers

Ook grote retailers stonden in de schijnwerpers na de zware verliezen van vorige week. Vrijdag kondigde Amazon aan supermarktketen Whole Foods Market over te nemen voor 13,7 miljard dollar waardoor beleggers zich zorgen begonnen te maken over fellere concurrentie voor de supers. Target en Costco leverden maandag 1,7 procent aan beurswaarde in. Wal-Mart (plus 0,4 procent) en Kroger (plus 1,6 procent) toonden wel herstel.

Whole Foods Market zelf won 1,3 procent aan beurswaarde. Daarmee steeg het aandeel zelfs uit boven de biedprijs van 42 dollar per aandeel die Amazon wil betalen. Kenners menen dat er mogelijk meer kapers op de kust zijn voor de keten. Het aandeel Amazon sloot 0,8 procent hoger.

Overname

Biotechnologiebedrijf Clovis Oncology maakte een koerssprong van 46,5 procent na gunstige berichten rond testen met een middel tegen eierstokkanker. Verder maakte Energiebedrijf EQT bekend zijn branchegenoot Rice Energy voor 6,7 miljard dollar over te nemen. Het aandeel EQT verloor 9 procent. Rice Energy sloot bijna een kwart hoger.

De euro was 1,1148 dollar waard, tegen 1,1164 dollar op bij de slotbel van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent goedkoper op 44,13 dollar. De prijs van Brentolie stond 1 procent lager op 46,91 dollar per vat.