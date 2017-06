Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Oliefondsen omlaag op gemengd Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenmarkten in New York zijn woensdag met een wisselend beeld gesloten. De oliegerelateerde fondsen op Wall Street stonden opnieuw onder druk door de verder dalende olieprijzen. Softwarebedrijf Adobe Systems behoorde tot de winnaars dankzij meevallende kwartaalcijfers en goede vooruitzichten.