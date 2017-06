premium

Wall Street toont gemengd beeld

49 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenmarkten in New York lieten woensdag in de tussentijdse handel een wisselend beeld zien. De oliegerelateerde fondsen op Wall Street stonden opnieuw onder druk door de verder dalende olieprijzen. Softwarebedrijf Adobe Systems behoorde tot de winnaars dankzij meevallende kwartaalcijfers en goede vooruitzichten.