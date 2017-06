premium

Wall Street vlak de handel uit

1 uur geleden

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse beurzen zijn donderdag rond de slotstanden van een dag eerder gesloten. Vooral biotech- en gezondheidsgerelateerde bedrijven waren in trek, nadat de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat een plan presenteerden om het gezondheidsstelsel in de VS drastisch te hervormen.