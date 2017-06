premium

Wall Street opent zonder grote uitslagen

34 min geleden

NEW YORK (AFN) - De beurzen op Wall Street zijn vrijdag zonder al te grote koersuitslagen geopend. Behalve wat cijfers over de Amerikaanse industrie, dienstensector en huizenmarkt is er weinig nieuws voorhanden om de handel richting te geven. Banken staan in de belangstelling na de positieve uitkomsten van de jaarlijkse stresstest van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken.