Autoverhuurders smaakmakers op Wall Street

37 min geleden

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zijn maandag zonder al te grote uitslagen gesloten. Opvallende uitzonderingen waren de autoverhuurders Hertz en Avis Budget, dit jaar nog bepaald geen hoogvliegers op Wall Street. Zij gaan samenwerken met respectievelijk Apple en Waymo op het gebied van zelfrijdende auto's.