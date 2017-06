premium

Kleine winsten op Wall Street

32 min geleden

NEW YORK (AFN) - Wall Street opende vrijdag in de plus, na de duidelijke verliezen van een dag eerder. Sportkledingfabrikant Nike stond in de belangstelling na publicatie van de kwartaalresultaten. Verder verwerkten beleggers cijfers over de consumentenbestedingen en de inkomensontwikkeling.