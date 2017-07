premium

Wall Street omhoog op korte handelsdag

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag na een rustige handelsdag met winst gesloten. Er werd slechts een halve dag gehandeld vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag op dinsdag 4 juli. Die dag blijft Wall Street gesloten. Bankaandelen waren in trek terwijl technologiefondsen opnieuw onder druk stonden.