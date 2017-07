'Wall Street hoger op verkorte handelsdag'

Er zijn wat cijfers over de bedrijvigheid in de Amerikaanse economie van marktonderzoekers Markit en ISM. Die komen kort na aanvang naar buiten. Ook komt informatie over de bouwuitgaven en er worden gegevens gemeld over de autoverkopen in de VS. Mogelijk kunnen die invloed hebben op de koersen van General Motors (GM) en Ford Motor.

Beleggers op Wall Street kijken vooral uit naar later deze week. Woensdag komen de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve en op vrijdag komt het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. Daarnaast staan deze week gegevens op de rol over onder meer de Amerikaanse dienstensector en fabrieksorders.

Tesla

De fabrikant van elektrische auto's Tesla kan op belangstelling rekenen. Tesla laat vrijdag het eerste productiemodel van de langverwachte Tesla Model 3 van de band rollen, aldus een tweet van topman Elon Musk. De eerste dertig klanten krijgen hun Tesla aan het einde van de maand. Het model voldoet aan alle wettelijke eisen en loopt twee weken voor op schema, aldus Musk. Er zijn al meer dan 400.000 orders voor het model binnen.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot vrijdag 0,3 procent in de plus op 21.349,63 punten. De breed samengestelde S&P 500-index won 0,2 procent tot 2423,41 punten, maar de technologiebeurs Nasdaq zakte 0,1 procent tot 6140,42 punten.