Wall Street voorzichtig van start na feestdag

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond enkele minuten na de openingsbel een fractie hoger op 21.484 punten. De breed samengestelde S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 2431 punten, terwijl de technologiebeurs Nasdaq 0,2 procent won op 6122 punten.

Mogelijk kunnen de notulen van de Fed meer duidelijkheid bieden over het afbouwen van de omvangrijke balans en de timing van een nieuwe renteverhoging. Bij de beleidsvergadering in juni ging de Fed over tot een renteverhoging, zoals was verwacht. De Fed gaf toen aan dit jaar naar verwachting nog één renteverhoging te zullen doen.

Vantiv

Bij de bedrijven kan Vantiv op aandacht rekenen. De betalingsverwerker heeft overeenstemming bereikt over een overname van de Britse branchegenoot Worldpay voor 9,9 miljard dollar. Worldpay had dinsdag al gemeld dat er toenadering was geweest van Vantiv. Er was niet direct een openingskoers voor Vantiv.

Autobouwer Tesla leverde 3,4 procent in. De maker van elektrische auto's presenteerde maandag nabeurs tegenvallende leveringscijfers.