Beurzen New York in de min

De Dow-Jonesindex noteerde in de tussentijdse handel 0,3 procent lager op 21.413 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,4 procent omlaag tot 2422 punten en de technologiebeurs Nasdaq zakte 0,4 procent tot 6125 punten.

De werkgelegenheid in het bedrijfsleven in de VS groeide in juni veel minder sterk dan een maand eerder. Volgens ADP kwamen er vorige maand 158.000 banen bij, tegen een herziene 230.000 in mei. Economen hadden in doorsnee op een groei met 185.000 arbeidsplaatsen gerekend. Vrijdag komt het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, waarin ook de ontwikkelingen in de publieke sector zijn meegenomen.

Dienstensector

Verder kwamen nog gegevens over de Amerikaanse dienstensector. Daaruit bleek dat de bedrijvigheid in de dienstenindustrie in juni sterker is gegroeid. Daarnaast werd bekend dat de uitkeringsaanvragen in de VS vorige week iets zijn opgelopen.

De maker van elektrische auto's Tesla verloor 4,4 procent, na een verlies van ruim 7 procent woensdag. De Model S van Tesla kwam bij veiligheidstesten niet in de hoogste categorie terecht.

General Electric

General Electric (GE) stond ook onder druk met een min van ruim 3 procent. De Europese Commissie verdenkt het industrieconglomeraat van misleiding bij een deal met LM Wind Power, een bouwer van wieken voor windmolens.

L Brands, het moederbedrijf van lingeriemerk Victoria's Secret, kon eveneens op belangstelling rekenen. Het bedrijf maakte een daling van de verkoopcijfers in juni bekend en kelderde daarop 13,6 procent. Winkelketen Costco zag zijn verkopen vorige maand juist aantrekken en won 0,6 procent aan waarde.

Olieprijzen

De olieprijzen toonden herstel na de flinke daling op woensdag, zeker nadat bekend was geworden dat de Amerikaanse voorraden afgelopen week flink zijn geslonken. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,3 procent tot 46,17 dollar. Brentolie werd 2 procent duurder op 48,76 dollar per vat.

De euro was 1,1418 dollar waard, tegen 1,1406 dollar bij het slot van de Europese handel.