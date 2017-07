Banenrapport geeft Wall Street positief slot

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 21.414,34 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,6 procent tot 2425,18 punten en de technologiebeurs Nasdaq dikte 1 procent aan tot 6153,08 punten.

Er kwamen afgelopen maand in 's werelds grootste economie, afgezien van de landbouwsector, per saldo 222.000 banen bij. Economen rekenden voor juni gemiddeld op een aanwas van 178.000 arbeidsplaatsen. Het cijfer over mei werd bovendien flink bijgesteld, van 138.000 naar 152.000 extra arbeidsplaatsen.

Omlaag

De olieprijzen gingen net als eerder in de week flink omlaag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,7 procent tot 44,30 dollar. Brentolie werd ook 2,7 procent goedkoper op 46,79 dollar per vat. Oliebedrijven als Transocean en Chesapeake verloren 1,7 tot 2,6 procent.

Tesla steeg 1,4 procent en krabbelde daarmee een klein beetje op van de daling van eerder deze week. Daarbij verloor Tesla de titel van waardevolste Amerikaanse automerk weer aan General Motors. Tesla sleepte vrijdag een deal voor de bouw van de grootste accu ter wereld binnen in Australië.

Klacht

Chipmaker Qualcomm diende een klacht in in een lopend conflict met smartphoneproducent Apple over schendingen van patenten. Het aandeel won 1,6 procent.

Synchronoss Technologies won 4 procent. Het bestuur van de onderneming liet donderdagavond na de slotbel weten dat het zijn strategische opties tegen het licht gaat houden, waarbij een verkoop niet wordt uitgesloten.

Beweging

Verder zette overnamenieuws het aandeel Campbell Soup nauwelijks in beweging. De voedingsmiddelenproducent neemt voor 700 miljoen dollar zijn niet-beursgenoteerde branchegenoot Pacific Foods of Oregon over. Het aandeel verloor 0,2 procent.

De euro was 1,1404 dollar waard, tegen 1,1394 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.