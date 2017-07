premium

Weinig beweging bij opening Wall Street

49 min geleden

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zijn maandag zonder grote koersuitslagen aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers kijken vooral uit naar later in de week, als de eerste grote bedrijven hun kwartaalcijfers bekendmaken en Fed-president Janet Yellen spreek voor het Amerikaanse Congres.