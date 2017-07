premium

Snap in uitverkoop op Wall Street

36 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lieten dinsdag bij het slot een gemengd beeld zien. Beleggers moesten het doen met een nagenoeg lege agenda. Producent van frisdrank en snacks PepsiCo zorgde met zijn kwartaalcijfers voor enige reuring. Verder ging het aandeel van Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, in de uitverkoop.