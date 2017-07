premium

'Beperkte uitslagen bij opening Wall Street'

30 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken dinsdag zonder grote koersbewegingen aan de handel te beginnen. Beleggers op Wall Street kijken vooral uit naar een hoorzitting van Fed-voorzitter Janet Yellen in het Amerikaanse Congres en het begin van het kwartaalcijferseizoen deze week.