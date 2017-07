Bescheiden winsten op beurzen New York

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot 0,1 procent hoger op 21.553,09 punten, een nieuw recordniveau. De breed samengestelde S&P 500 won 0,2 procent tot 2447,83 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 6274,44 punten.

Verder kauwden beleggers nog na op de woorden van Fed-voorzitter Janet Yellen. Zij zei woensdag in het Amerikaanse Congres dat de koepel van centrale banken in de VS zal doorgaan met het beleid waarbij de rente de komende jaren geleidelijk verder wordt verhoogd. Yellen verscheen donderdag opnieuw voor een hoorzitting in het Congres.

Delta Air Lines

Delta Air Lines verloor 1,8 procent. De winst die de maatschappij in het afgelopen kwartaal boekte, viel lager uit dan analisten hadden verwacht. Weliswaar profiteerde Delta van hogere ticketprijzen maar het bedrijf kreeg ook een rekening gepresenteerd voor de storm die thuisbasis Atlanta in april teisterde. Die kostte de maatschappij een slordige 125 miljoen dollar.

Winkelketen Target ging juist bijna 5 procent vooruit. Het concern is positiever gestemd over de resultaten over het lopende kwartaal. Meer consumenten wisten de weg naar Target te vinden, wat positief uitpakt voor de omzet en winst. Branchegenoten als Wal-Mart en Costco liftten mee met plussen tot 1,5 procent.

Snapchat

Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, steeg 3 procent dankzij een opwaardering door zakenbank Stifel. Volgens Stifel is het een goed moment om in te stappen bij Snap na de recente koersdalingen.

Juweliersketen Tiffany kondigde de komst van Alessandro Bogliolo als de nieuwe topman aan. Daarop won Tiffany 1,7 procent.

Euro

Op economisch gebied kwamen gegevens over de Amerikaanse uitkeringsaanvragen en de producentenprijzen. De uitkeringsaanvragen namen vorige week voor het eerst in een maand af en de producentenprijzen gingen in juni onverwacht licht omhoog.

De euro was 1,1406 dollar waard, tegen 1,1392 dollar bij het slot in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent tot 46,02 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent meer, op 48,36 dollar per vat.