Wall Street overwegend op verlies

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent in de min op 21.539 punten. De bredere S&P 500 ging 0,1 procent omlaag naar 2457 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er echter 0,2 procent bij, op 6328 punten.

Netflix wist kenners te verrassen met een sterke klantenaanwas en noteerde 14 procent hoger. Zowel in eigen land als internationaal groeide het aantal abonnees van de aanbieder van internettelevisie harder dan verwacht.

Harley-Davidson

Motorfietsenbouwer Harley-Davidson ging juist een kleine 9 procent omlaag. Harley verwacht dit jaar minder motoren te leveren dan eerder gedacht, vooral vanwege een fors lagere verkoop op zijn Amerikaanse thuismarkt.

Andere grote bedrijven die met cijfers kwamen waren Bank of America (min 0,5 procent) en Goldman Sachs (min 2,4 procent). Vooral die laatste stelde teleur. Bank of America zag de winst stijgen, geholpen door de hogere rente in de VS. Bij Goldman stagneerde de winst juist. Het bedrijf zag de inkomsten uit de obligatiehandel sterk dalen.

Johnson & Johnson

Beleggers waren meer te spreken over de resultaten van farmaceut Johnson & Johnson (J&J). Die verhoogde zijn verwachtingen voor het gehele jaar en won 1,4 procent.

Een opmerkelijke daler was verder burritoketen Chipotle. Die verloor bijna 7 procent na een bericht dat een restaurant tijdelijk is gesloten omdat er mensen ziek zijn geworden na hun Mexicaanse hap.

Euro

De euro werd verhandeld voor 1,1558 dollar, iets minder dan bij het Europese slot eerder op de dag. De dollar beweegt evenwel rond het laagste niveau in meer dan een jaar tegenover de euro, in verband met hernieuwde twijfels bij beleggers over de haalbaarheid van alle plannen van president Donald Trump. Die is het immers ook niet gelukt om een meerderheid in de Senaat te vinden voor zijn nieuwe zorgwet.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 46,16 dollar. De prijs van Brentolie klom 0,4 procent tot 48,61 dollar per vat.