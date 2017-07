Wall Street verwerkt veel bedrijfsresultaten

Netflix kwam maandag nabeurs met cijfers waaruit bleek dat er in binnen- en buitenland meer nieuwe klanten bij kwamen dan analisten hadden verwacht. In totaal telt Netflix nu bijna 104 miljoen abonnees.

Medisch bedrijf Johnson & Johnson (J&J) publiceerde voor opening resultaten en verhoogde zijn verwachtingen voor het gehele jaar. Bank of America zag de winst stijgen, geholpen door de hogere rente in de VS. Bij Goldman stagneerde de winst juist. Het bedrijf zag de inkomsten uit de obligatiehandel sterk dalen.

Harley-Davidson

Motorfietsenbouwer Harley-Davidson lijkt met dieprode cijfers te gaan openen. Harley verwacht dit jaar minder motorfietsen te leveren dan eerder gedacht, vooral vanwege een fors lagere verkoop op zijn Amerikaanse thuismarkt.

Daarnaast behoorden zorgverzekeraar UnitedHealth en defensieconcern Lockheed Martin tot de bedrijven die inzage gaven in de boeken. Nabeurs maakt technologieconcern IBM resultaten bekend.

Dollar

De dollar is gezakt naar het laagste niveau in meer dan een jaar tegenover de euro, na de nederlaag voor president Trump en zijn zorgwet. In de Senaat is er geen Republikeinse meerderheid voor de zorgwet die Obamacare moet vervangen. Twee Republikeinse senatoren kondigden aan tegen te stemmen. Dit voedt de twijfels op de markt over de haalbaarheid van de plannen van Trump, zoals belastinghervormingen.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde maandag een fractie lager op 21.629,72 punten. De bredere S&P 500 sloot nagenoeg onveranderd op 2459,14 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging met een miniem plusje de handel uit op 6314,43 punten.