Kleine uitslagen op Wall Street

37 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag dicht bij de slotstanden van woensdag toen de brede S&P 500 en technologiegraadmeter Nasdaq nieuwe recordniveaus bereikten. Beleggers reageerden onder meer op een grote stroom bedrijfsresultaten.