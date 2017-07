'Wall Street hoger na records'

De ECB hield zoals verwacht zijn monetaire beleid onveranderd. ECB-president Mario Draghi geeft een toelichting op het beleidsbesluit.

Bij de bedrijven is er onder meer aandacht voor chipconcern Qualcomm, dat woensdag nabeurs cijfers meldde. De vooruitzichten van Qualcomm vielen beleggers flink tegen. Het bedrijf ligt in de clinch met Apple en diens toeleveranciers over licentiebetalingen en denkt dat daardoor de resultaten fors onder druk komen te staan. Het aandeel gaat omlaag voor opening.

American Express

Ook creditcardmaatschappij American Express opende de boeken. De winst ging afgelopen kwartaal met een derde omlaag en het bedrijf zag de kosten oplopen. American Express lijkt lager te gaan openen. Daarnaast kwamen onder meer aluminiumproducent Alcoa en de verfbedrijven PPG Industries en Sherwin-Williams met kwartaalberichten, net als telecomaanbieder T-Mobile US, farmaceut Abbott Laboratories, tabaksbedrijf Philip Morris International en American Airlines.

Naast Microsoft worden na de slotbel in New York ook kwartaalcijfers gerapporteerd door internethandelaar eBay en creditcardconcern Visa.

Dow Jones

Op macro-economisch vlak werden voor aanvang cijfers gemeld over de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS. Die namen vorige week sterker af dan verwacht. Verder bleek dat de bedrijvigheid in de industrie rond Philadelphia in juli minder sterk is gegroeid dan in juni. Kort na opening wordt de conjunctuurbarometer van onderzoeksbureau Conference Board bekendgemaakt.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot woensdag 0,3 procent hoger op 21.640,75 punten. De Dow werd in bedwang gehouden door een stevig koersverlies voor zwaargewicht IBM na tegenvallende cijfers. De S&P won 0,5 procent tot 2473,83 punten en de Nasdaq steeg 0,6 procent tot 6385,04 punten.